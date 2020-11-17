Kütahya Ticaret Ve Sanayi Odası’ndan Dış Ticaret Eğitimi

Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Dış Ticaret Çalışma Grubu koordinatörlüğündeki "Dış Ticaret" eğitimi, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kıdemli İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım Çalış sunumunda, video konferans ile yapılan "Uluslararası Ticarette Risk Analizi, Risksiz İhracata Açılma" eğitimini gerçekleştirdik. Dış pazar araştırmasında kullanılan temel araçlar, ihraç ürünlerinin kayıp, hasar ve zayi risklerine karşı kullanılabilecek araçlar, ihracat alacağını güvence altına alma yöntemleri, kur riskine karşı korunma yolları, dış ticaret işlemlerindeki diğer muhtemel riskler ve bu risklerden korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler edindik. İhracatçı ve ihracatçı adayı işletmelerin, uluslararası pazarlara açılırken, risk taşımadan faaliyetlerini yapabilmeleri ve uluslararası ticari kuralları bilerek çalışmalarını yürütebilmeleri için oldukça önemli bir farkındalık sağlandı."

Eğitime katılanlar, memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.