Kütahya Valiliği'nden örnek bir uygulama: 'Güven masası'

Kütahya Valiliği, "Güven masası uygulaması" başlattı. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezinde başlatılan uygulamaya ilişkin olarak, Vali Ali Çelik Polis merkezinde bir inceleme yaparak, Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Merkez birim amirlerinden uygulama hakkında bilgiler aldı, talimatlar verdi.

"İYİ Kİ DEVLET VAR HİSSİYLE AYRILMALIDIR"

Kütahya Valisi Ali Çelik 'Güven Masası' hakkında, "İşlerini ve işlemlerini takip etmek amacıyla polis merkezine gelen vatandaşlarımız açısından burada ki ortam ve davranışlar çok önemlidir. Görevli ve yetkili arkadaşlarımızın vatandaşlarımıza davranışlarında özen göstereceklerine inanıyorum. Vatandaşlar bu kapıdan çıkarken 'iyi ki devlet var' hissiyle ayrılmalıdır." dedi.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI



Kütahya'da ilk kez böyle bir uygulama başlatılması halk arasında memnunlukla karşılandı. Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal da yaptığı açıklamada, "Sayın Valimiz Ali Çelik'e hem teşekkür ediyor, hem de kutluyoruz. Kütahya'da böyle bir uygulama başlatılması önemli ve olumlu bir hizmettir. Biz halkın temsilcileri olarak memnuniyetimizi kamuoyuna bildirmek istiyoruz" dedi.