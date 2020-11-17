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'da kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde iki kuzen arasında tartışma kısa sürede büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçak darbesi sonucu 15 yaşındaki çocuk ağır yaraladı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 01:41 Son Güncelleme: 18.11.2020 01:41 ABONE OL
Malatya'da kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Malatya'da Çarmuzu Mahallesi'nde Hala Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, S.G. (15) bir süredir evlerinde kaldığı amcasının oğlu olan M.E.G.'yi (15) sol göğüs bölümünde bıçakla yaraladı.

BIÇAĞI EVİN ÇATISINA ATTILAR

Olayın ardından korkan S.G. olayda kullandığı bıçağı çevrede bulunan bir evin çatısına atarken, yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR


Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı bir evin çatısında bulurken, S.G. ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü.
M.E.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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Malatya'da kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
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