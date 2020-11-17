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'da korkunç olay! Kocasına kurşun yağdırıp intihar etti...

’nın Akhisar ilçesinde bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşini vurduktan sonra kendisini 7. kattan boşluğa bırakarak intihar etti.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:48 ABONE OL
Manisa'da korkunç olay! Kocasına kurşun yağdırıp intihar etti...

Olay dün gece Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevin D. (56), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Cengiz D. (54)'yi silahla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Cengiz D. Ağır yaralanarak yere yığıldı.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞIP İNTİHAR ETTİ

Nevin D. eşini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan Cengiz D. önce Akhisar Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eşini vurduktan sonra bir binanın 7. katından atlayan Nevin D. ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da korkunç olay! Kocasına kurşun yağdırıp intihar etti...
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