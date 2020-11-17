Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu geldi: Karla karışık yağmur geliyor... 17 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 12°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 18°C

Parçalı bulutlu

RİZE 9°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS -6°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu