Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu geldi: Karla karışık yağmur geliyor... 17 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

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’den raporu geldi: Karla karışık yağmur geliyor... 17 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden gelen haberine göre; raporu belli oldu. MGM; Van, Hakkari ve Şırnak illeri için yağmur, yüksek kesimleri için ise karla karışık yağmurun olabileceğini açıklarken aynı zamanda Meteoroloji'den gelen tahminlere göre; yurdun bazı kesimlerinde sis ve pus etkili olacak. Peki; bugün hava nasıl olacak? 17 Kasım 2020 Meteoroloji'den son dakika raporu…

Giriş Tarihi: 17.11.2020 07:18 Son Güncelleme: 17.11.2020 07:18 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: Karla karışık yağmur mu geliyor? 17 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

haberi… Genel Müdürlüğü tahminlerini yayınladı. Hal böyle olunca; vatandaşlar sabah saatleri itibarıyla bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizin doğu kesimleri yer yer çok bulutlu iken, bazı bölgelerimiz için ise karla karışık yağmur bekleniyor. Peki; 17 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

METEOROLOJİ AÇIKLADI! 17 KASIM 2020 SALI BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yurdun belli bölgeleri sis ve pus hadisesi yaşarken yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. İşte bölge bölge Meteoroloji'den gelen hava durumu raporu!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: Karla karışık yağmur mu geliyor? 17 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: Karla karışık yağmur mu geliyor? 17 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu

RİZE 9°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS -6°C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu geldi: Karla karışık yağmur geliyor... 17 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?
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