Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu geldi: Karla karışık yağmur geliyor... 17 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Hal böyle olunca; vatandaşlar sabah saatleri itibarıyla bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizin doğu kesimleri yer yer çok bulutlu iken, bazı bölgelerimiz için ise karla karışık yağmur bekleniyor. Peki; 17 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yurdun belli bölgeleri sis ve pus hadisesi yaşarken yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. İşte bölge bölge Meteoroloji'den gelen hava durumu raporu!
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu
RİZE 9°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS -6°C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu