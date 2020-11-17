Mezar taşı ustasından ilginç korona virüs mesajı: "Maske takmadığınız için teşekkür ederiz"

"BİZ MİLLETİ TEŞVİK EDİYORUZ ASLINDA"

İnsanların sigarayı bırakması ve maske takması için bu şekilde çakmaklara yazı yazdıklarını anlatan Alaattin Yılmaz, "Şaka amacıyla o yazıları yazdık. Hem milleti bilinçlendirelim hem de 'sigara içmeyin, maske takın' anlamında biraz korkutalım amaçlı bir reklam düşündük. Bu da arkadaşların arasında tutulunca komik bir durum oldu. İstanbul'dan arayan oldu 'abi sen gerçekten mezar taşçısı mısın' diyerek. Çakmak yollamamı istedi, yollayayım dedim ben de. Niye yazdın dedi bende maske takın sigara içmeyin dedim. Yani biz milleti teşvik ediyoruz aslında. Çakmağın altında özellikle mezar taşları yazıyor ya, o yüzden maske takmadığınız zaman direkt mezarlığa, takarsanız yaşıyorsunuz demek istiyoruz" dedi.