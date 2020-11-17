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Nikah, nişan ve ? Düğünlerin iptal edilmesi toplantısı gündeminde mi?

Ülkemizde son günlerde corona virüs vaka sayısında ciddi artış yaşanıyor. haberine göre dün hasta sayısı 3.316'ya yükseldi. Vefat sayısı da 94'ü gördü. Bilim Kurulu tavsiye kararlarını bildirirken gözler Kabine toplantısına çevrildi. Nikah, nişan ve ? Düğünlerin ve nikahların iptal edilmesi toplantısı gündeminde mi? Yeni evlenecek çiftler ile yakınları bu soruların yanıtını merak ediyor. Yaz aylarında kır düğünleri hariç kapalı alanda yapılan tüm düğünler iptal edilmiş, yalnızca nikah merasimlerine izin verilmişti.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:52 ABONE OL
Nikah, nişan ve düğünler yasaklanacak mı? Düğünlerin iptal edilmesi Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, corona virüs vaka sayısındaki son durumu değerlendirdi. Son dakika gelişmesine göre tavsiye kararları veren Bilim Kurulu, okul tatilinin uzatılmasını, kapalı alanlarda çokça vakit geçirilen restaurantlarda sadece paket servise izin verilmesini, eğlence merkezlerinin kapatılmasını önerdi. Düğünler, nikah ve nişanlar hakkındaki karar da Kabine toplantısı sonrası verilecek. Nikah, nişan ve düğünler yasaklanacak mı? Yaz aylarında genel kararla birlikte düğünler, kına geceleri, kapalı alanlarda yapılan nişanlar yasaklanmıştı.

16 KASIM CORONA VİRÜS VAKA SAYISI

Dün 151.516 test yapılırken hasta sayısının 3.316 olduğu ifade edildi. Vefat sayısının 94 olduğu açıklanırken şimdiye kadar toplam test sayısının 16.307.986, vefat sayısının isa 11.601 olduğu belirtildi.

NİKAH, NİŞAN VE DÜĞÜNLER YASAKLANACAK MI? BAKANLAR KURULU DÜĞÜN KARARI...

Bilim Kurulu tavsiye kararları arasında nikah ve düğünlerle ilgili bir durum olup olmadığı bilinmiyor fakat koronavirüs bilim kurulu düğünler, nişanlar gibi organizasyonların kapalı alanlarda yapılmasının hastalığının bulaşmasını hızlnadırdığını ifade ediyor. Bu nedenle düğünlerle ilgili de bir karar gelebilir.

BU HAFTA HASTALARDA ZATÜRRE ORANI: %3.8

YATAK DOLULUK ORANI: %54.7

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI: %80.8

VENTİLATÖR DOLULUK ORANI: %37.6

ORTALAMA TEMASLI TESPİT SÜRESİ: 11 SAAT

FİLYASYON ORANI: %99.6

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