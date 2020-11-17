Nikah, nişan ve düğünler yasaklanacak mı? Düğünlerin iptal edilmesi Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, corona virüs vaka sayısındaki son durumu değerlendirdi. Son dakika gelişmesine göre tavsiye kararları veren Bilim Kurulu, okul tatilinin uzatılmasını, kapalı alanlarda çokça vakit geçirilen restaurantlarda sadece paket servise izin verilmesini, eğlence merkezlerinin kapatılmasını önerdi. Düğünler, nikah ve nişanlar hakkındaki karar da Kabine toplantısı sonrası verilecek. Nikah, nişan ve düğünler yasaklanacak mı? Yaz aylarında genel kararla birlikte düğünler, kına geceleri, kapalı alanlarda yapılan nişanlar yasaklanmıştı.

16 KASIM CORONA VİRÜS VAKA SAYISI

Dün 151.516 test yapılırken hasta sayısının 3.316 olduğu ifade edildi. Vefat sayısının 94 olduğu açıklanırken şimdiye kadar toplam test sayısının 16.307.986, vefat sayısının isa 11.601 olduğu belirtildi.