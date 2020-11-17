Oğlu’nun evinin karşısında kendini astı

Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bahçesinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. İstanbul'da yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Alt kızıyla birlikte üç gün önce Ezine Devlet Hastanesi'nde görev yapan oğlu K.Y'yi ziyarete geldi.

Almanya'dan emekli Mehmet Alt dün akşam saatlerinde akşam yemeğinin ardından bir süre torunuyla vakit geçirdi. Daha sonra hava almak

dışarıya çıkan Alt'tan bir daha haber alınamadı.

Güvenlik görevlileri buldu

Babasına bir süre ulaşamayan doktor K.Y. olayla ilgili polise bilgi verirken acı haber Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi güvenlilik görevlilerinden geldi. Gece geç saatlerde hastanenin arka duvar bahçesinde asılı halde bir vatandaşın olduğunu gören güvenlik görevlileri polise bilgi verdi. Yapılan incelemede cesedin Mehmet Alt'a ait olduğu ve yaşlı adamın kemerle kendini duvara astığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken K.Y'nin uzun bir süre önce soy ismini değiştirdiği ortaya çıktı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN