Kasım ayı itibariyle gündemde en çok araştırılan konuların başında öğretmenler günü tarihi yer alıyor. Ailemizden sonra bizi hayata hazırlayan öğretmenlerimizin günü için en güzel mesajlar sosyal medyada aratılacak. 2020 Öğretmenler Günü'nün hangi güne denk geldiğini öğrenmek isteyen çok sayıda öğrenci, araştırmalarına hız verdi. Buna göre Öğretmenler Günü ne zaman? 2020 Öğretmenler Günü resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Şevkatini ve ilgisini öğrencilerden esirgemeyen öğretmenlerin gününe çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler hediye araştırmasına başlarken öğretmenler günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Öğretmenler Günü 24 Kasım 2020 Salı günü kutlanacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatiller arasında yer almıyor.
Öğretmenler Günü dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde ancak Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır. 2020 Öğretmenler Günü bu sene Salı gününe denk geliyor.
7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.
Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!
Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.
Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark yarattı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!