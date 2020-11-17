Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ölen annesine küfreden eşini affetmedi! Boşanıyor

Ölen annesine küfreden eşini affetmedi! Boşanıyor

Eşi tarafından şiddete maruz kalan genç kadın yıllarca sabretti. Eşi, vefat etmiş annesine sinkaflı küfürler yağdırınca soluğu ’nde aldı. Boşanmak için 150 bin liralık tazminat istediği eşine birde 6 aylık koruma kararı aldırdı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:21 ABONE OL
Ölen annesine küfreden eşini affetmedi! Boşanıyor

İstanbul Aile Mahkemesi'nde ilginç bir boşanma davası görülüyor genç kadın, ölmüş annesine edilen küfrü affetmeyince soluğu mahkemede aldı. N.Ö., 2016 yılından C.Ö. ile hayatını birleştirdi. Evliliğinin ilk haftasında şiddet ve hakaretlerle karşılaştı. Şikâyetçi olmak isterken eşi tarafından eve hapsedildi. Evliliğinde eşini tanıyamayan genç kadın şiddet karşısında sessiz kalmayı tercih etse de eşi C.Ö.'nün son hata yaptığı boşanma davası açmasına sebep oldu.

ANNESİNE KÜFÜR ETTİ

Evliliğinde yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan genç kadın ölmüş annesine küfürler edilince çılgına döndü. C.Ö., eşinin vefat etmiş annesi hakkında sinkaflı küfürlerde bulununca hakkında açılan boşanma ve tazminat davasına engel olamadı. Vefat etmiş annesine sinkaflı küfürlerde bulunduğunu iddia ederek eşine 150 bin liralık boşanma davası açtı.

6 AY KORUMA

Boşanma davasını açtıktan sonra eşi C.Ö.'nün kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesine koruma talebinde bulundu. Mahkeme, genç kadının 6 ay süreyle korunmasına karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ölen annesine küfreden eşini affetmedi! Boşanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA