On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

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(MPİ) ile arasında yapılan ortaklıkla yenilenerek adında yeni bir platform oluşturularak şanslı numaraları MP TV canlı yayınıyla belirlenerek şans oyunu severlerin heyecan ve merak duygularıyla her hafta Pazartesi ve Cuma günleri bekledikleri MPİ 16 Kasım 2020 Pazartesi (bugün) yapılan canlı çekilişle belirlenecek. Milli Piyango Online üzerinden günün şanslı numaralarını doğru tahmin etmek ve kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek adına MPİ 16 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. MPİ 16 Kasım On Numara sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranına buradan erişerek kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.11.2020 07:19 Son Güncelleme: 17.11.2020 07:19 ABONE OL
On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri bünyesindeki MP TV canlı yayınında ve işbirliğiyle canlı çekilişi yapılan ve şanslı numaraları şans oyunu severlerin merakla beklediği MPİ 16 Kasım 2020 Pazartesi günü yapılacak canlı çekilişle duyurulacak. Bugün yapılacak MP TV canlı çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahminle hayallerini kurduğu talihlisi olmak isteyen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını öğrenmek amacıyla MPİ 16 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu başlık altında 16 Kasım MPİ On Numara sonuçları ve Milli Piyango İdaresi hızlı bilet sorgulama motoruna ulaşarak şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI (16 KASIM 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı izle bağlantısı ve MPİ 16 Kasım On Numara sonuçları bilgileri ve MPİ On Numara sonuç sorgulama motoru detayları şöyle;

On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Kasım On Numara sonuçları: 32 - 3 - 65 - 23 - 74 - 21 - 27 - 47 - 33 - 56 - 7 - 8 - 76 - 14 - 20 - 35 - 31 - 4 - 54 - 16 - 28 - 55

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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