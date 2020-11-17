Otomobil sporları yeniden başlıyor: Körfez’de pist heyecanı başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve pandemi nedeniyle ertelenen Türkiye Ralli ve Historic Ralli Şampiyonları ile offroad, baja, pist, karting, drift ve Şevki Gökerman Ralli Kupaları organizasyonları, 21 Kasım'dan itibaren Körfez Pistinde gerçekleştirilecek. Ancak organizasyonlar, Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz olarak yapılacak.

2020 KARTİNG KUPASI

Toplam 3 yarıştan oluşan 2020 TOSFED Karting Kupası, Körfez Yarış Pisti'nde 20 Kasım Cuma günü düzenlenecek olan ilk ayak yarışları ile başlayacak. Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 ayrı kategoride koşulacak yarışlar, saat 10.00-13.00 arasındaki antrenman ve sıralama turları ile başlayacak. Daha sonra saat 14.00'den itibaren tüm kategoriler ikişer yarış yapacak ve klasman belirlenecek.

PİST KUPASI

Yine 3 ayaktan oluşan 2020 TOSFED Pist Kupası, 21-22 Kasım tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek olan ilk ayak ile başlayacak. 21 Kasım Cumartesi günü İdari ve teknik kontrol ile başlayıp antrenmanlar ve sıralama turları koşulurken, 22 Kasım Pazar günü de saat 11.00'de Super grup ilk yarışı, 11.45'te de maxi grup ilk yarışı gerçekleştirilecek. Saat 14.00'de süper grup ikinci yarışı koşulurken, maxi grubun ikinci yarışı ise saat 14:45'de başlayacak.

DRİFT KUPASI

2020 TOSFED Drift Kupası da, yine Körfez Yarış Pisti'nde farklı varyasyonlarda düzenlenecek 3 yarıştan oluşacak ve 21-22 Kasım'daki ilk ayak ile başlayacak. 21 Kasım Cumartesi günü idari ve teknik kontrol ardından antrenmanlar ve sıralama turları koşulurken, 22 Kasım Pazar günü de saat 15.30'dan itibaren final eşleşmeleri gerçekleştirilecek.

Yarışlara, 27-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ralli, offroad ve baja branşlarıyla devam edilecek.