Otomobil tır ile vinçin arasına sıkıştı

Şanlıurfa- Akçakale yolu üzerinde seyir halindeki 42 BUP 69 plakalı vinç, hızını alamayınca önündeki 27 AFA 327 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de önünde seyreden 63 VK 348 plakalı tıra çarparak vinç ile tırın arasına sıkıştı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 1'i ağır 3 yaralıyı kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı.

"KAZALARA DAVETİYE ÇIKARAN KAVŞAK"

Çevrede bulunan vatandaşlar; TOKİ-Evren Sanayi kavşağında sürekli kazaların yaşandığına dikkat çekerek, burada bir önlem alınması gerektiğine dikkat çektiler. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.