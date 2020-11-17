PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış!

442'NCİ GÜN

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 442'nci gününde de devam ediyor. Hakkari'de 2016 yılında 9 yaşında dağa kaçırılan Hamza Adıyaman'ın annesi Rukeyde ile ablası Aysun Adıyaman oturma eylemine dahil oldu.