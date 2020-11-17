Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış!

9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış!

annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle il başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 9 yaşında teröristler tarafından dağa kaçırılan Hamza'nın ailesi, 'ya ateş püskürdü. Avrupa ve Amerika'nın destek verdiği terör örgütü, Türkiye topraklarında gönüllü bulamadığı için son günlerde 'de evlerden zorla çocukları alarak saflarına katmaya çalıştığı haberleriyle gündeme gelmişti.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:04 Son Güncelleme: 17.11.2020 16:27 ABONE OL
PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış!

442'NCİ GÜN

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 442'nci gününde de devam ediyor. Hakkari'de 2016 yılında 9 yaşında dağa kaçırılan Hamza Adıyaman'ın annesi Rukeyde ile ablası Aysun Adıyaman oturma eylemine dahil oldu.

PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış!

9 YAŞINDA DAĞA KAÇIRILDI

Anne Rukeyda Adıyaman, gözyaşları içerisinde oğlu Hamza'nın 9 yaşında terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırıldığını belirterek, oğlunun bir an önce geri gelmesini istedi.

PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış!

GÖZLER HAMZA'YI BEKLİYOR

Abla Aysun Adıyaman da kardeşi Hamza'nın 2016 yılında okuldan gelen bir telefonla kaybolduğu bilgisine ulaştıklarını fakat aradan birkaç gün geçtikten sonra kardeşinin dağa kaçırıldığını öğrendiklerini söyledi.

PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış!

"ÖRGÜTTEN KAÇIP TESLİM OL KARDEŞİM"

Kardeşinin kaçırıldığında 9 yaşında olduğunu ifade eden abla Adıyaman, kardeşi Hamza'nın bir an önce kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi. Aile daha sonra çocuklarının fotoğrafını ellerine alarak evlat nöbetindeki ailelere katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK 9 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçırmış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA