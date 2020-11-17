PKK’nın finans kaynağına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yıldırım-7 operasyonu" kapsamında, uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Çavundur ve Kocaköy ilçesi Boyunlu mahallesi kırsalındaki "Narko-Terörizmle" mücadele operasyonunda terör örgütü PKK'nın önemli gelir kaynağına bir darbe daha vuruldu. Söz konusu operasyonda; 308 kilogram toz esrar, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet elek, 1 adet likit esrar yapımında kullanılan aparat ile 12 adet çakmak gazı ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.