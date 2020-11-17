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’nın finans kaynağına darbe

’ın ve Kocaköy ilçeleri kutsalında yapılan ‘Yıldırım-7 Operasyonu’nda terör örgütünün önemli finans kaynaklarına bir darbe daha vuruldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:03 ABONE OL
PKK’nın finans kaynağına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yıldırım-7 operasyonu" kapsamında, uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Çavundur ve Kocaköy ilçesi Boyunlu mahallesi kırsalındaki "Narko-Terörizmle" mücadele operasyonunda terör örgütü PKK'nın önemli gelir kaynağına bir darbe daha vuruldu. Söz konusu operasyonda; 308 kilogram toz esrar, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet elek, 1 adet likit esrar yapımında kullanılan aparat ile 12 adet çakmak gazı ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

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PKK’nın finans kaynağına darbe
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