PKK’nın yıktığı Mehmet Ağa Kasrı yeniden inşaa edildi

Şehrin en önemli tarihi eserlerinden biri olan kasır Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın ortak çalışması sonucu bin 200 metrekarelik bir alanda Şırnak Üniversitesi Kampüsünde 100 odalı olarak yeniden inşaa edildi. Mehmet Ağa Sor Kasrı eski orijinal taşları ve horasan harcı ile yapıldı.

1 milyon 669 bin TL'ye mal olan projenin avlusu 200 metrekare, kapalı alan ise 910 metrekaredir. Kasırda Sergi Alanları, Resim, Dengbej, fotoğraf ve heykel atölyeleri yer alıyor.

Şehrin %65'inin yıkıldığı kentte en büyük zararı da tarihi yapılar gördü. Bu yapıların içinde ise 1892 yılında yapılan 380 odalı Mehmet Ağa Sor Kasrı. Kasır 14 Mart 2016'daki sokağa çıkma yasakları döneminde tamamen yıkıldı.

DİKA ve Şırnak Üniversitesi tarafından yapımına başlanan 3 katlı Öğrenci evi ve Mehmet Ağa Sor Kasrı'nın ilk katının tamamlanması ile birlikte açılışı yapıldı. Kasır'da düzenlenen açılış törenine Vali yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Belediye Başkanvekili Kamil Kurt, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Emin Erkan, DİKA genel Sekreteri Ahmet Alanlı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve vatandaşlar katıldı.

Yeni yapılan kasır ile ilgili açıklamalarda bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, "Mehmet Ağa Sor Kasrı 1892 yılında yapılan Şırnak'ın tek tescilli binasıdır. Bu yapı Şırnak kentinin özgün tarihi mimarisini ve geleneksel yaşam biçimini yansıtan bir kasırdır. DİKA 2018 Yılı Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Öğrenci Evimiz 1 milyon 669 bin TL bütçe ile yapıldı. Projemizin yüzde 70'ini DİKA yüzde 30'unu ise Üniversitemiz karşıladı. 1892 yılında yapılan Kasrın yapımındaki orijinal taşlar kullanıldı. Hatta Bizans döneminden kalan tarihi taşlarda var. Kasrımız Horasan harcı ile yapılmıştır. Diğer kasırlarda olduğu gibi aslan kabartmalı taşları da temin etmeye çalışıyoruz. Kasrımızın üst katlarında da bu taşları da kullanmayı planlıyoruz. Şırnak'ın tarihi eserleri ile ilgili projelerimiz devam edecektir. Kırmızı Mederesinin onarımından tutun Melaye Batinin Külliyesinin yapımına kadar birçok proje ile üniversitemiz 3. Kuşak bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şehrimizin kültürel mirasına sahip çıkarken gençlerimizin kültürel ve sanatsal anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için fırsatlar sağlayacağız. Mehmet Ağa Sor Kasrı'nın bütün Şırnak halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı; "Öğrenci evinin bizim için anlamı şu aslında. Turizm çok önemli bir faktörümüz. Çok önemli bir alanımız. Potansiyelimiz. Geliştirmemiz gerekir bu alanı. Bu kapsamda bölgemizin özellikle Şırnak ilimizin mimarisini, kentsel mimarisini simgeleyen bir yapı. Bu yapının ortaya çıkması hem şu anlamda kültürel ve sosyal etkinliklerin sağlanması nedeniyle gençlerimize sosyal anlamda çok güzel bir ortam sağlayacak. Hemde kentin geçmişini tarihsel dokusunu ileriye doğru taşımak adına çok önemli bir vazifeyi ifa edecek. Bizde kurum olarak böyle bir yapıya aracı olmaktan çok memnunuz. Bu yapı aslında bir öğrenci evinin ötesinde tarihimizi anlamak özellikle Şırnak ilimizdeki gençlerimizi sosyal anlamda hem kendilerini tanımak açısından neticede kültürel anlamda gelişmek mekanlarda çok önemli. Bu mekan onu da sağlayacak. Açılacak olan resim, heykel müzik bu tarz kurslar, atölyeler gençlerimize bu imkanları sağlayacak. Diğer taraftan halkımıza da bu öğrencilerimizin ortaya çıkarmış olduğu bu ürünler sergilenecek. Zaman zaman ücretsiz olarak üniversitemiz tarafından kurslar açılacak. Bunlar kültürel anlamda sosyal imkanı sağlamak adına çok önemli fırsatlar" dedi.

Yapılan açıklamalardan sonra kurdele kesilerek kasrın açılışı yapıldı. Daha sonra kasrın içinde yer alan bölünler gezildi.