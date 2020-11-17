Rekortmen yüzücüye 'mesafeli' karşılama

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde üst üste kırdığı Avrupa rekorlarıyla Türkiye'nin gururu olan rekortmen milli yüzücüsü Emre Sakçı,yurda döndü.İstanbul Havalimanı'nda annesi Özlem Evcan ve Fenerbahçeli yetkililer tarafından salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyularak karşılananan Sakçı elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını belirterek"2015 yılında 50 metrede dünya gençler rekorunu kırmıştım. Oradan bugünlere kadar üstüne koyarak geldik. Üstüne koyarak da devam edeceğim. 1 gün, 1 ay ya da 1 yılda gelmiş bir başarı değil.2 bin yılından beri yüzüyorum. 2005 yılından beri lisansım var. 20 yıldır suyun içindeyim. Yılbaşı günü bile sudaydım. Alttan gelen kardeşlerim bana destek olacak ve Türkiye'de yüzme ve spor kültürü gelişecek. Bizim iyi sporcularımız olacak ve ülkemizi dünyaya en güzel şekilde lanse edeceğiz" dedi



EMRE'NİN FARKI İNANMASI

Emre Sakçı'nın antrenörlüğünü yapan Türker Oktay da "Emre küçüklüğünden beri buna inanıyordu. Herkes bak yabancılar nasıl yüzüyor, onlar çok iyi yüzüyor gibi düşünürken Emre her zaman buralara gelebileceğine inanıyordu. Dolayısıyla da o başarıla ulaştı. İnanmakta bitiyor iş. Emre'nın farkı buna inanması.Bizim ülke olarak her türlü altyapımız bu konuya hazır"diye konuştu