Renkli reçete operasyonunda 9 gözaltı

Sağlık Bakanlığı'nın iznine bağlı olarak psikolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen, etken maddelerinde uyuşturucu etkisi bulunması nedeniyle renkli reçete sistemine tabi olarak satışı yapılan ilaçların suistimali ve ticaretine yönelik Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüpheli doktorların uyuşturucu satıcılarının topladığı psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı olmayan şahıslara ait kimlik fotokopileri ile hastaları görmeden para karşılığı reçete yazdıkları ve şüpheli eczane sahiplerinin söz konusu ilaçları para karşılığı uyuşturucu satıcılarına topluca elden teslim ettikleri tespit edildi.

3 DOKTORDA GÖZALTINDA

Bodrum'da bulunan özel hastanede çalışan 3 doktorun da reçete düzenleyerek, şüphelilerle birlikte çalışan bir eczaneye yönlendirdikleri tespit edildi. Eczanede yapılan yapılan aramada 4 bin 620 adet sentetik hap ele geçirildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla 12 şüpheliye yönelik

Muğla, İzmir, Denizli, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 507 adet ve 3. kişilere ait kimlik fotokopileri ve reçeteler ele geçirildi.

T.D.,H.B., M.B., T.C., N.V.Ö., D.B., E.E., B.A., ve T.D., gözaltına alınırken, 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.