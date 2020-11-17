Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından 'restoran ve kafeler kapatılacak mı, sadece paket servis ile mi çalışacak' soruları merak konusu oldu. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı bir metin paylaşıldı. Bakan Koca, 'Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.' Dedi. Bu noktada ilk akıllara gelen, koronavirüsün ilk döneminde kapatılan restoran ve kafeler geldi. Peki, Restoran ve kafeler kapatılacak mı? Restoran ve kafeler sadece paket servis ile mi çalışacak?
Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu 'somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine toplantısı bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde başlayacak.
Hatırlanacağı gibi corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları kabine toplantısı sonrasında açıklanıyordu. Kabine toplantısı bugün saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs gündemi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu;
RESTORAN VE KAFELER HASTALIĞI YAYIYOR MU?
"Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor."