Rize'de otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobil sürücüsü Ahmet Faruk Ekmekçi (23) yönetimindeki 53 ACE 277 plakalı aracı ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Soğuksu köyü mevkisinde İkizdere Deresi'ne yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, AFAD koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Rize Belediyesi İtfaiye ile İkizdere Dağcılık Arama Kurtarma ve Kayak Spor Kulübü (İDAK) sporcuları çalışma sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda dere yatağında 100 metre aşağı kısımda araç sürücüsü Ahmet Faruk Ekmekçi'nin cansız bedenine ulaşılırken,araçta bulunan Ufuk Barış Beyaz (23) dereden çıkarak ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyaz'ın tedavisi sürüyor.