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Şarkıcı Bulut Duman’ı ayağından vurdular

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 ABONE OL
Şarkıcı Bulut Duman’ı ayağından vurdular
Şarkıcı Bulut Duman, Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şarkıcı Duman, dün Fikirtepe'de yaşadığı rezidanstan çıkarken, kimliği belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine lüks bir araçla geldiği ve rezidansın önünde bir süre beklediği belirlenen saldırganlar, Duman'a 15 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan şarkıcı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise kısa sürede yakalandı.
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Şarkıcı Bulut Duman’ı ayağından vurdular
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