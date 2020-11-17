Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sena öğretmenin öğrencilerinin kitap derdine Kahramanmaraş polisi derman oldu

Sena öğretmenin öğrencilerinin kitap derdine polisi derman oldu

Kitap okumaya çok istekli olan öğrencileri için oluşturduğu kütüphane için kitap talebinde bulunan öğretmen Senay Erbay’ın kitap çağrısıyla harekete geçen polis teşkilatı personellerinden temin ettiği 300 den fazla kitabı Emniyet Müdürü salim cebeloğlu elleriyle teslim etti. Cebeloğlu; “Aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımız için teşkilat olarak her görevi yapmaya her ihtiyaçlarını karşılamaya her daim hazırız.” dedi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:49 ABONE OL
Sena öğretmenin öğrencilerinin kitap derdine Kahramanmaraş polisi derman oldu

Kahramanmaraş'ta öğrencileri için oluşturduğu kütüphaneye kitap talebinde bulunan öğretmenin isteğini, İl Emniyet Müdürlüğü yerine getirdi.

Göksun ilçesi Esenköy Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Sena Erbay, 14 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğüne e-posta göndererek öğrencileri için oluşturduğu kütüphaneye kitap talebinde bulundu.

Erbay, öğrencilerinin kitap okumaya çok istekli olduklarını, onlar için köy okulunda bir kütüphane oluşturulmasının önem taşıdığını belirtti.

Talebin iletildiği Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, personellerine duyuru yaparak gönüllülük esasına göre kütüphanenin zenginleştirilmesi için çalışma yaptı.

Kısa süre içerisinde emniyet personeli 300'den fazla kitapla kampanyaya destek sağladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü de Milli Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilen 100 temel eseri temin etti.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, öğretmen Sena Erbay'a kitapların teslimini yaptı.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HER GÖREVE HAZIRIZ

Salim Cebeloğlu, çocuklara faydalı olabilmek için kitap talebinde bulunan öğretmenin isteğini süratle yerine getirdiklerini söyledi.

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu; "Aydınlık yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımız için polis teşkilatnı olarak her zaman göreve hazırız. Elimizden ve gönlümüzden geleni fazlasıyla katbekat yapmaya hazırız." dedi.

Türkçe öğretmeni Sena Erbay da ilk atandığı günden beri öğrencilerine faydalı olmak için çalıştığını belirterek, kendilerine kitap desteğinde bulunan emniyet personeline teşekkür etti.

Şu anda yeterli sayıda kitabın temin edildiğini, ancak rafların yeterli olmadığını anlatan Erbay, kütüphanenin tamamlanmasının ardından buraya bir şehidin adını vermek istediklerini kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sena öğretmenin öğrencilerinin kitap derdine Kahramanmaraş polisi derman oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA