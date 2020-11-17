Zorunlu oldu! HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya SMS ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES kodu alma işlemi için gün içerisinde binlerce vatandaşın araştırmaları sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok alanda zorunlu kılınan bu kodun temini için çeşitli yöntemler bulunurken kişiler dilerse SMS veya Hayat eve sığar uygulaması ile bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte e-Devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu alma işlemi…
HES KODU ALMA EKRANI: HES KODU NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Ülkemizdeki pandemi sürecinde koronavirüse tedbiren hayatın birçok alanında zorunlu kılanan HES kodu alma işlemi ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gerek sınavlara girişte gerekse kamu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerde vatandaşlardan bu kod istenirken bilindiği üzere son olarak ulaşımda da bu kodun zorunlu kılındığı bildirilmişti.
HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.
1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.
Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder
HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEZ !!!
Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.
HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.