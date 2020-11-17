Zorunlu oldu! HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya SMS ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

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Zorunlu oldu! kodu nasıl alınır? uygulaması üzerinden veya SMS ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

Koronavirüs pandemisi sürecinde artık neredeyse hayatımızın her alanında karşımıza çıkan kodu vatandaşların gün içerisinde gündemine geliyor. Bu kodun alınması işlemi için birçok farklı yöntem bulunurken vatandaşlar kodun gerek ulaşım, gerekse devlet dairelerine giriş ve çıkış gibi alanlarda kullanmak amacıyla teminini gerçekleştirmek istiyor. Buna göre; HES kodu nasıl alınır? İşte e-Devlet, uygulaması ve SMS ile HES kodu alma işlemi…

Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:17 Son Güncelleme: 17.11.2020 16:17 ABONE OL
SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

kodu alma işlemi için gün içerisinde binlerce vatandaşın araştırmaları sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok alanda zorunlu kılınan bu kodun temini için çeşitli yöntemler bulunurken kişiler dilerse SMS veya uygulaması ile bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte e-Devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu alma işlemi…

HES KODU ALMA EKRANI: HES KODU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Ülkemizdeki pandemi sürecinde koronavirüse tedbiren hayatın birçok alanında zorunlu kılanan HES kodu alma işlemi ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gerek sınavlara girişte gerekse kamu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerde vatandaşlardan bu kod istenirken bilindiği üzere son olarak ulaşımda da bu kodun zorunlu kılındığı bildirilmişti.

SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

kodu uygulaması ya da yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden " Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. " Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e olarak atılır.

Örnek: 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

HES KODU NEDİR?

HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEZ !!!

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES KODU NE İŞE YARIYOR?

kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla kodu alacak. kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES KODU NASIL ALINIR?

kodu, "" mobil uygulaması üzerinden " kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından " kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

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Zorunlu oldu! HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya SMS ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?
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