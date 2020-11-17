Zorunlu oldu! HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya SMS ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES kodu alma işlemi için gün içerisinde binlerce vatandaşın araştırmaları sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok alanda zorunlu kılınan bu kodun temini için çeşitli yöntemler bulunurken kişiler dilerse SMS veya Hayat eve sığar uygulaması ile bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte e-Devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu alma işlemi…

HES KODU ALMA EKRANI: HES KODU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Ülkemizdeki pandemi sürecinde koronavirüse tedbiren hayatın birçok alanında zorunlu kılanan HES kodu alma işlemi ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gerek sınavlara girişte gerekse kamu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerde vatandaşlardan bu kod istenirken bilindiği üzere son olarak ulaşımda da bu kodun zorunlu kılındığı bildirilmişti.