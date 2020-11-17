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ile ilgli haberi: gibi büyükşehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

'dan gelen haberine göre 83 milyon tarafından merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Corona virüs vaka sayısının artması nedeniyle en çok merak edilen konular arasında, hafta sonu olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Ankara, , ve gibi büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak mı ve İstanbul'a giriş çıkış kısıtlaması gibi şehirler arası seyahat yasağı var mı? Aşağıda, kabine toplantısı sonrası tarafından yapılan yeni tedbirlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 19:36 Son Güncelleme: 17.11.2020 19:36 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı ile ilgli son dakika haberi: İstanbul Ankara gibi büyükşehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

uygulaması, corona virüs salgınının erken dönemlerinde uygulanan bir tedbirdi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil günlerinde uygulanan kısıtlamalar, Türkiye'de corona virüs vaka sayısının artması ile yeniden gündeme geldi. Bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiye kararlarını da masaya yatırdı. Peki, , , , gibi büyükşehirler başta olmak üzere, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum ve Kabine Toplantısı gündemindeki maddeler...

SON DAKİKA: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada, iç ve dış güvenlik, bölgedeki gelişmeler ve koronavirüs vaka sayısındaki artış yer alıyor.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgli son dakika haberi: İstanbul Ankara gibi büyükşehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

kulislerinde son görüşleri canlı yayında paylaşan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, hafta sonu tedbirinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak."

Son Dakika Haberleri: Corona virüs tedbirleri kabine toplantısı gündeminde! Hafta sonu Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Video

Peki, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında ne gibi tavsiye kararları verildi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili Bilim Kurulu'nun yaklaşımı hakkında nasıl bilgiler vermişti? İşte, yapılan son resmi açıkalmalar...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgli son dakika haberi: İstanbul Ankara gibi büyükşehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

FAHRETTİN KOCA'DAN SOKAAĞ ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ SON AÇIKALMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayındaki corona virüs vaka sayısında yaşanan dalgalanmada, ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eylül ayındaki dalgalanma sırasında sokağa çıkma yasağı iddiaları için ne demişti? | Video

"Dünyada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını ve bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye için de sokağa çıkma yasağı gibi bir yasağın söz konusu şu an (17 Eylül tarihi itibariyle) olmadığını ve Bilim Kurulunun da öyle bir önerisinin olmadığıını söyleyebilirim."

Sokağa çıkma yasağı ile ilgli son dakika haberi: İstanbul Ankara gibi büyükşehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Sağlık Bakanı Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı (17 Kasım) sonrası açıklaması;

"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.

Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.
Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.

Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."

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Sokağa çıkma yasağı ile ilgli son dakika haberi: İstanbul Ankara gibi büyükşehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
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