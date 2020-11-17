Sokağa çıkma yasağı ile ilgli son dakika haberi: İstanbul Ankara gibi büyükşehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması, corona virüs salgınının erken dönemlerinde uygulanan bir tedbirdi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil günlerinde uygulanan kısıtlamalar, Türkiye'de corona virüs vaka sayısının artması ile yeniden gündeme geldi. Bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiye kararlarını da masaya yatırdı. Peki, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum ve Kabine Toplantısı gündemindeki maddeler...
SON DAKİKA: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada, iç ve dış güvenlik, bölgedeki gelişmeler ve koronavirüs vaka sayısındaki artış yer alıyor.
Ankara kulislerinde son görüşleri canlı yayında paylaşan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, hafta sonu sokağa çıkma yasağı tedbirinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.
HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?
"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak."
Son Dakika Haberleri: Corona virüs tedbirleri kabine toplantısı gündeminde! Hafta sonu Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Video
Peki, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında ne gibi tavsiye kararları verildi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili Bilim Kurulu'nun yaklaşımı hakkında nasıl bilgiler vermişti? İşte, yapılan son resmi açıkalmalar...
FAHRETTİN KOCA'DAN SOKAAĞ ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ SON AÇIKALMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayındaki corona virüs vaka sayısında yaşanan dalgalanmada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eylül ayındaki dalgalanma sırasında sokağa çıkma yasağı iddiaları için ne demişti? | Video
"Dünyada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını ve bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye için de sokağa çıkma yasağı gibi bir yasağın söz konusu şu an (17 Eylül tarihi itibariyle) olmadığını ve Bilim Kurulunun da öyle bir önerisinin olmadığıını söyleyebilirim."
Sağlık Bakanı Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı (17 Kasım) sonrası açıklaması;
"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.
Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.
Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.
Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.
Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.
Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."