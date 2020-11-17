SON DAKİKA! 14 yerinden bıçaklanan Gülseren Yılmaz cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı!

SAVCI MÜTALAAYI AÇIKLADI

Yılmaz'ın yargılandığı davada beyanların ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, "Sanık Hilmi Yılmaz'ın olay tarihinde 17/09/2019 havale tarihli dilekçe ile kendisine boşanma davası açan 15 yıllık eşi maktul Gülseren Yılmaz'ın 4-5 aydır kendisinden ayrı yaşadığı, katılanlara ait eve elinde bıçakla giderek evin kapı camını tuğla ile kırıp içeri girdiği, sanığı gören maktulün evden uzaklaşmaya çalıştığı sırada maktulü evin biraz ilerisindeki arazide yakalayan sanığın otopsi raporuna göre maktulü 6'sı tek başına ve birlikte ölüme yol açacak nitelikte toplam 10 adet kesici delici alet darbesi ile göğüs bölgesinden bıçaklamak sureti ile maktulü olay yerinde öldürdüğü ve bu şekilde üzerine atılı eşe karşı kasten insan öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarını işlediği dosya kapsamında bulunan delillerden anlaşılmakla sanığın eylemine uyan TCK 82/1-d, 53/1, 116/4, 119/1-a, 151/1, 53/1 maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmasına, sanığın işlediği kasıtlı suçlar nedeniyle hakkında TCK 53 maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına, adli emanette kayıtlı suçta kullanılan bıçağın TCK 54/1 maddesi gereğince müsaderesine, emanette kayıtlı maktule ait cep telefonunun yasal mirasçılarına iadesine, diğer emanet eşyalarının dosyada delil olarak saklanmasına, sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin hükmolunacak cezasından TCK 63/1 maddesi gereğince mahsubuna, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, katalog suçlardan oluşu, yasada öngörülen ceza miktarı ve mevcut delil durumu göz önüne alınarak sanığın hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamına, adli sicil kaydındaki HAGB kaydı nedeniyle karar kesinleştiğinde CMK 231/11 maddesi gereğince mahkemesine ihbarda bulunulmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütala olunur" dedi.

Mahkeme heyeti tarafların yazılı savunmalarını hazırlayabilmeleri için duruşmayı 29 Aralık Salı günü saat 14.00'de ertelendi.