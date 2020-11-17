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Son dakika: Çırağını döven ustaya 3,5 yıl hapis istemi! Savcılık jet hızıyla iddianame hazırladı

Son dakika haberi: ’da beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki Enes Y.’nin dövüldüğü görüntülerin kameralara yansımasının ardından, başlatılan soruşturmada savcılık, iddianame hazırladı. Savcılık Enes Y.’yi döven Yücel B.’nin 3,5 yıla kadar, dayak anlarını kameraya çeken K.’nin ise 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianamede, şüphelilerin, “beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı canavarca hisle basit yaralama” suçunu işledikleri kaydedildi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 17.11.2020 13:55 Son Güncelleme: 17.11.2020 14:02 ABONE OL
Son dakika: Çırağını döven ustaya 3,5 yıl hapis istemi! Savcılık jet hızıyla iddianame hazırladı

8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren Enes Y.'nin (15) Kağıthane, Talatpaşa'da çırak olarak çalıştığı yerde şiddet ve işkenceye maruz kaldığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmasına savcılık itiraz etmiş, ancak itiraz reddedilmişti. Savcılık olaya ilişkin iddianamesini tamamladı.

CANAVARCA HİSLE…
Savcılığın iddianamesinde Enes Y.'yi döven 30 yaşındaki Yücel B.'nin 1 yıl 2 aydan 3,5 yıla kadar, dayak anlarını kameraya çeken 18 yaşındaki Bayram Samet K.'nin ise 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede şüphelilerin, "beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı canavarca hisle basit yaralama" suçunu işledikleri kaydedildi.

Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Beyin ameliyatı geçiren çocuğa işkence olayında son dakika gelişmesi!

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Son dakika: Çırağını döven ustaya 3,5 yıl hapis istemi! Savcılık jet hızıyla iddianame hazırladı
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