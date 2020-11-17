Son dakika gelişmeler... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

Son dönemde salgının içinden çıkılamaz bir hal aldığı ülkemizde, kısıtlamaların yeniden geri döneceği ile ilgili iddialar da vatandaşların gündeminde yer alıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere bir dönem uygulanmıştı. Normalleşme adımlarıyla beraber kalkan bu kısıtlamanın yeniden gündemde olup olmadığı ise araştırmalara neden oluyor. Peki, 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, ne zaman? İşte tüm detaylar…
Milyonların gözü bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısının ardından gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. Vakalardaki ciddi artışlar nedeniyle kısıtlama kararlarının verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
20 yaş altındaki vatandaşlara salgının ilk zamanlarında uygulanan kısıtlama halinin geri döneceği iddiaları dolaşırken bu konuyla ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor.
Öte yandan bugün 15.30'da başlayacak olan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama tüm Türkiye'nin merakla beklediği konular arasında yerini alıyor.
Başkan Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamada 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması gibi detaylara yer vermesi halinde gelişmeler haberimizde olacaktır…