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Son dakika gelişmeler... altı gelecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

Koronavirüs salgını sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözlemlenen ciddi vaka artışı nedeniyle kısıtlama kararları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir süre uygulanan altı kararı da vatandaşların beklentileri arasında bulunuyor. Özellikle vakaların büyük bir çoğunluğunun bulunduğu 'da yeni tedbir kararlarının verilmesi beklenirken araştırmalar da hız kazandı. Peki, 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, ne zaman? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika gelişmeler... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

Son dönemde salgının içinden çıkılamaz bir hal aldığı ülkemizde, kısıtlamaların yeniden geri döneceği ile ilgili iddialar da vatandaşların gündeminde yer alıyor. altı uygulaması bilindiği üzere bir dönem uygulanmıştı. Normalleşme adımlarıyla beraber kalkan bu kısıtlamanın yeniden gündemde olup olmadığı ise araştırmalara neden oluyor. Peki, 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, ne zaman? İşte tüm detaylar…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Milyonların gözü bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısının ardından gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. Vakalardaki ciddi artışlar nedeniyle kısıtlama kararlarının verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…

Son dakika gelişmeler... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

altındaki vatandaşlara salgının ilk zamanlarında uygulanan kısıtlama halinin geri döneceği iddiaları dolaşırken bu konuyla ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

Öte yandan bugün 15.30'da başlayacak olan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama tüm Türkiye'nin merakla beklediği konular arasında yerini alıyor.

Son dakika gelişmeler... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

Başkan Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamada altı kısıtlaması gibi detaylara yer vermesi halinde gelişmeler haberimizde olacaktır…

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Son dakika gelişmeler... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?
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