Son dakika gelişmeler... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

Son dönemde salgının içinden çıkılamaz bir hal aldığı ülkemizde, kısıtlamaların yeniden geri döneceği ile ilgili iddialar da vatandaşların gündeminde yer alıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere bir dönem uygulanmıştı. Normalleşme adımlarıyla beraber kalkan bu kısıtlamanın yeniden gündemde olup olmadığı ise araştırmalara neden oluyor. Peki, 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi, ne zaman? İşte tüm detaylar…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Milyonların gözü bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısının ardından gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. Vakalardaki ciddi artışlar nedeniyle kısıtlama kararlarının verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…