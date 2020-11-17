Sokağa çıkma yasağı SON DAKİKA: İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu'nda...

Kış aylarının kuzey yarım kürede etkisini göstermeye başlaması ile birlikte, koronavirüs vaka sayısı tüm dünya genelinde hızla yükseldi. Bu noktada, dünya aşı ve tedavi çalışmalarına yoğunlaştı. Salgının etkisini azaltmak amacıyla pek çok Avrupa ülkesinde sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan artış ile birlikte 'sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusu tekrardan tartışma konusu oldu. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı bir metin paylaşıldı. Bakan Koca, 'Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.' Dedi. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve büyükşehirlerimizde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri ve Bakan Koca'nın açıklaması…
Corona virüs salgınının erken dönemlerinde, Türkiye'de büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hafta sonları ve bazı ardışık tatil günleri için getirilen kısıtlamalar, normalleşme süreci ile birlikte sona ermişti. Vaka sayılarındaki dalgalanmalar ile dönem dönem sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, vatandaşların gündemini meşgul ediyor.
FAHRETTİN KOCA'DAN KONUYLA İLGİLİ SON AÇIKALMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayındaki corona virüs vaka sayısında yaşanan dalgalanmada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:
"Dünyada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını ve bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye için de sokağa çıkma yasağı gibi bir yasağın söz konusu şu an (17 Eylül tarihi itibariyle) olmadığını ve Bilim Kurulunun da öyle bir önerisinin olmadığıını söyleyebilirim."
Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması: Şehirler arası kısıtlama, sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Video
Ancak, Eylül ayından bu yana geçen yaklaşık 2 aylık süre içerisinde, vaka sayılarındaki değişimin, Bilim Kurulu'nun kısıtlamalara yaklaşımı konusunda bir etkisi olup olmadığı bilinmiyor. Bugünkü toplantı hakkında sadece, Bilim Kurulu'nun gündem maddeleri arasında, virüse karşı alınabilecek yeni tedbirlerin olduğu bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eylül ayındaki dalgalanma sırasında sokağa çıkma yasağı iddiaları için ne demişti? | Video
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması;
"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.
Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.
Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.
Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.
Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.
Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."