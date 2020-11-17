Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Gözler Bakanlar Kurulu’nda… Restoran, kafeler, kahvehaneler, spor salonları ve eğlence mekânları kapatılacak mı?

: Gözler ’nda… Restoran, kafeler, kahvehaneler, spor salonları ve eğlence mekânları kapatılacak mı?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Özellikle, kış aylarının gelmesi ile birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Bu noktada gözler alınacak tedbirlere çevrildi. Hatırlanacağı üzere salgının ilk döneminde ‘oteller, kafeler, restoranlar, lokantalar ve kahvehaneler’ gibi pek çok mekân faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı yazılı açıklamayla tedbirlerin yolda olduğunu açıkladı. Özellikle, kapalı mekânlar için konuşan Bakan Koca’nın açılamalarının ardından, ‘Restoran, kafeler, kahvehaneler, spor salonları ve eğlence mekânları kapatılacak mı?’ soruları gündem oldu. İşte konuyla ilgili gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:08 ABONE OL
SON DAKİKA: Gözler Bakanlar Kurulu’nda… Restoran, kafeler, kahvehaneler, spor salonları ve eğlence mekânları kapatılacak mı?

Koronavirüs salgınında vakaların yeniden zirve yapması ile birlikte, gözler gelecek kısıtlama ve yasaklara çevrildi. Konuyla ilgili geçtiğimiz akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını açıkladı. Bu gelişmeler üzerinde pek çok vatandaş, 'Restoran, kafeler, kahvehaneler, spor salonları ve eğlence mekânları kapatılacak mı?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin gelişmeleri…

GÖZLER BAKANLAR KURULU'NDA! RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR, SPOR SALONLARI VE EĞLENCE MEKÂNLARI KAPATITLACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu 'somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Hatırlanacağı gibi corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları kabine toplantısı sonrasında açıklanıyordu.

SON DAKİKA: Gözler Bakanlar Kurulu’nda… Restoran, kafeler, kahvehaneler, spor salonları ve eğlence mekânları kapatılacak mı?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: TAVSİYE KARARLARI ALINDI

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması;

"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.

Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.

Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.

SON DAKİKA: Gözler Bakanlar Kurulu’nda… Restoran, kafeler, kahvehaneler, spor salonları ve eğlence mekânları kapatılacak mı?

Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Gözler Bakanlar Kurulu’nda… Restoran, kafeler, kahvehaneler, spor salonları ve eğlence mekânları kapatılacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA