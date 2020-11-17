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Son dakika haberi: 'a saldırıdan görüntüler ortaya çıktı!

Şarkıcı , 'de önceki gün silahlı saldırıya uğramıştı. Son dakika haberine göre Bulut Duman'ın yaşadığı kabus dolu dakikalarda cep telefonu kamerası ile kaydedilmiş görüntüler ortaya çıktı. Saldırganların polis ekiplerince kıskıvrak yakalanması da kameraya saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:25 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Bulut Duman'a saldırıdan görüntüler ortaya çıktı!

Akşam saatlerinde Fikirtepe'de aracına binmek üzere iken silahlı kişilerin kurşunlarına hedef olan Şarkıcı 'ın kanlar içinde yerde yattığı görüntüler cep telefonlarına yansıdı.

Son dakika haberi: Bulut Duman'a saldırıdan görüntüler ortaya çıktı!

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ambulansa alınan şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi: Bulut Duman'a saldırıdan görüntüler ortaya çıktı!

Kimliği henüz belirlenemeyen 3 silahlı saldırgan olay yerinden uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı.

Şarkıcı Bulut Duman'ın uğradığı silahlı saldırı sonrası görüntüleri cep telefonlarına yansıdı | Video

Son dakika haberi: Bulut Duman'a saldırıdan görüntüler ortaya çıktı!

Olayda yaralanan Şarkıcı 'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis silahlı saldırı gerçekleştiren 3 zanlıyı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Son dakika haberi: Bulut Duman'a saldırıdan görüntüler ortaya çıktı!
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