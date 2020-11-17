Son dakika haberi: Bulut Duman'a saldırıdan görüntüler ortaya çıktı!

Olayda yaralanan Şarkıcı Bulut Duman'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis silahlı saldırı gerçekleştiren 3 zanlıyı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.