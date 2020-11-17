Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

'de pazartesi günü silahlı saldırıya uğrayan şarkıcı hakkında son dakika iğrenç iddialar ortaya atıldı. Geçen çarşamba günü "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan suç duyurusunda bulunulduğu, tutuklama talebiyle sevk edilen Bulut'un da adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Soruşturmanın başlatılmasına neden olan bir kişinin ifadesi ise tüyler ürpertici...

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 18:22 ABONE OL
Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında başlattığı soruşturmaya göre E.H. (26) , 12 Kasım günü emniyete giderek kendisini Alp olarak tanıtan biriyle eşcinsel ilişkiye girdiği yönünde ifade verdi.

Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

E.H. ifadesinde Alp isimli kişinin Gürcistan'dan 30 bin dolar karşılığında taşıyıcı bir anneden bebek yaptığını ve kızının 15 aylık olduğunu söylediğini anlattı.

Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

TÜYLER ÜRPERTEN İĞRENÇ İDDİA:

Alp isimli bu kişinin kendisinden bebeğin cinsel istismarına yönelik tekliflerde bulunduğunu öne süren getiren E.H. şoka uğradığını ve teklifi reddettiğini ifadesinde belirtti.

Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

E.H. söz konusu durumu arkadaşı aracılığıyla bir avukata anlattığını, avukatın bu durumun suç olduğunu ve polise bildirmesi gerektiğini ifadesinde belirtti.

Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

Avukatın durumu Çocuk Büro Şubesi'ne bildirdiği anlatılan emniyet ifadesinde, Çocuk Büro Şubesi'nin kendisini Alp olarak tanıtan kişinin aslında olduğu da aktarıldı.

Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

İSTİSMARDA BULUNMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Emniyette şüpheli sıfatıyla ifade veren ise kızının annesiyle aralarında sorun olduğu için ayrı yaşadıklarını ve kendisinin kişisel gelişim hizmetleri veren bir şirkette yönetici olarak çalıştığını söyledi.

Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

E.H. ile bir borç meselesi yüzünden görüştüklerini dile getiren Duman, aralarında cinsel bir ilişki olmadığını ve bebeğe cinsel istismarda bulunmadığını öne sürdü.

Duman ifadesinde "Ben çocuğumu iyi yetiştirebilmek için 15'e yakın eğitim aldım. Milli Eğitim'den sertifikalarım da vardır. Öz kızıma karşı böylesine iğrenç bir istismar ve ihlalde bulunmam söz konusu değildir." dedi.

Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 Kasım'da şüpheli 'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti Anadolu Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli Duman, "Ben çocuk gelişimciyim, bana iftira attılar. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin üzerine atılı suçun şüpheli lehine değişme ihtimalinin yüksek olduğuna, tutuklama talebinin orantısız olacağına kanaat getirerek tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Hakimlik, şüpheli Bulut Duman'ın yurt dışına çıkmamak ve haftada 3 kere karakola gidip imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

adli kontrol tedbirinin verilmesinden 3 gün sonra 'de saldırıya uğramış ve saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Recep E. serbest kalırken, şüpheli Yunus Ç. adliyeye sevk edilmişti. Diğer şüphelilerden İlhan Atakan E.'nin ise saldırı anında kendisini vurduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi.. Dün silahlı saldırıya uğramıştı! Bulut Duman hakkındaki iğrenç iddialar tüyler ürpertti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA