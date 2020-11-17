Son dakika haberi: Emre Yıldır'a defalarca cinsel istismarda bunup ölümüne neden olan Vedat Tarhan'ın cezası belli oldu!

'KARDEŞİM İÇİN GÜNEŞ DOĞDU'

Emre'nin ablası Derya Gür, "Yüce adaletimiz ses kaydını ve olanları kabul etti. Bir zincirleme suç olarak kabul etti. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü bu adamın bu suçu işlediği kesinleşti. Evet 26 yıl ceza aldı, iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu çok önemli. Çünkü karşı taraf hiçbir şekilde bu eylemlerin gerçekleştirilmediğini, iftira olduğunu söylüyordu. Tabii ki ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk ama kardeşim için bu suçun işlenmesi bile, kayıtlara geçmesi bile Emre için çok önemli. Emre 1 yıl, 2 yıla da razıydı ve 26 yıl aldı. Tabii ki gerekli yerlere başvurular yapılacaktır ama kardeşim için bugün güneş doğdu. 9 Aralık Emre'nin doğum günüydü bugün Emre'ye buradan bu doğum günü hediyesini verdik. Bir de şunu söylemek istiyorum, lütfen ama lütfen hiçbir çocuğumuz susmasın, konuşsun. Emre onlara artık ışık olsun lütfen" dedi.