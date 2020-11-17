Son dakika haberi: İstanbul'da kuryeden iğrenç hareket! Girdiği binaya idrarını yaptı...

SON DAKİKA HABERİ: Olay, Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak'taki bir apartmanda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri internet üzerinden yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

APARTMAN SAKİNLERİ KOKU ALINCA ORTAYA ÇIKTI