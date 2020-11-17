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Son dakika haberi: Katil kocadan şok ifade! Bu sözü duyduktan sonra öldürmüş...

'ta yaşayan isimli 6 çocuk annesi kadın, dün eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Serpil Şahin'den bugün acı haber geldi. Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi... Katil kocanın verdiği ifade ise dehşete düşürdü. Son dakika haberine göre Taner Şahin'in, "Kıskançlık yüzünden tartıştık, 'Senden ayrılacağım, seninle olmuyor' deyince ben de tabancayla vurdum" dediği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 15:10 Son Güncelleme: 17.11.2020 15:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Katil kocadan şok ifade! Bu sözü duyduktan sonra öldürmüş...

SON DAKİKA HABERİ: 'ta 'in (32), kıskançlık tartışmasında tabancayla vurarak, ağır yaraladığı, 6 çocuğunun annesi (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taner Şahin ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Katil kocadan şok ifade! Bu sözü duyduktan sonra öldürmüş...

Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ile eşi arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Taner Şahin, yanındaki tabancayla eşine ateş edip, evden kaçtı.

Son dakika haberi: Katil kocadan şok ifade! Bu sözü duyduktan sonra öldürmüş...

Karnına isabet eden mermi ile ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen 6 çocuk annesi kadın, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Katil kocadan şok ifade! Bu sözü duyduktan sonra öldürmüş...

Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Katil kocadan şok ifade! Bu sözü duyduktan sonra öldürmüş...

'AYRILACAĞIM' DEYİNCE VURMUŞ

'ta, 6 çocuğunun annesi 'i tabancayla vurarak, öldüren , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, sorgusunda, psikolojik sorunları olduğunu ve eşiyle kıskançlık nedeniyle daha önce de tartıştığını söyledi. Şahin, "Sabah yine kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı. Bu sırada Serpil, 'Senden ayrılacağım, seninle olmuyor' deyince ben de tabancayla vurdum" dedi.

Son dakika haberi: Katil kocadan şok ifade! Bu sözü duyduktan sonra öldürmüş...

TUTUKLANDI

, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Son dakika haberi: Katil kocadan şok ifade! Bu sözü duyduktan sonra öldürmüş...
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