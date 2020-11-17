Son dakika haberi: Şarkıcı Bulut Duman'a saldıranlar bakın kim çıktı!

BULUT DUMAN'A SALDIRI OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ:
Gözaltına alınan şüphelilerin, şarkıcı Bulut Duman ile aynı mahallede oturdukları ve aralarında geçmişten gelen bir husumetin olduğu öğrenildi.
Şarkıcı Bulut Duman, 16 Kasım günü Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde ikamet ettiği rezidanstan çıkarken, İlhan Atakan E., Recep E. Ve Yunus Ç. isimli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine lüks bir araçla geldiği ve rezidans önünde bir süre beklediği belirlenen zanlılar, Duman'a 15 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçlarıyla olay yerinden kaçan şüpheliler ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan İlhan Atakan E., Recep E. Ve Yunus Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken olayı daha önceki husumetleri yüzünden gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.
HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU VARDI
Öte yandan iki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi.
BULUT DUMAN'IN UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIMIŞTI
Şarkıcı Bulut Duman'ın uğradığı silahlı saldırı sonrası görüntüleri cep telefonlarına yansıdı | Video