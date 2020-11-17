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Son dakika haberi: 'a saldıranlar bakın kim çıktı!

, İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğramıştı. Son dakika haberine göre saldırganların Duman'ıın arkadaşları olduğu öğrenildi. Ayaklarından yaralanan Duman’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçarak uzaklaşan şüpheli İlhan Atakan E., Recep E. Ve Yunus Ç. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 17.11.2020 13:59 Son Güncelleme: 17.11.2020 14:17 ABONE OL
Son dakika haberi: Şarkıcı Bulut Duman'a saldıranlar bakın kim çıktı!

BULUT DUMAN'A SALDIRI OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ:

Gözaltına alınan şüphelilerin, ile aynı mahallede oturdukları ve aralarında geçmişten gelen bir husumetin olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Şarkıcı Bulut Duman'a saldıranlar bakın kim çıktı!

, 16 Kasım günü Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde ikamet ettiği rezidanstan çıkarken, İlhan Atakan E., Recep E. Ve Yunus Ç. isimli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine lüks bir araçla geldiği ve rezidans önünde bir süre beklediği belirlenen zanlılar, Duman'a 15 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Son dakika haberi: Şarkıcı Bulut Duman'a saldıranlar bakın kim çıktı!

Ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: Şarkıcı Bulut Duman'a saldıranlar bakın kim çıktı!

Araçlarıyla olay yerinden kaçan şüpheliler ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede yakalandı.

Son dakika haberi: Şarkıcı Bulut Duman'a saldıranlar bakın kim çıktı!

Gözaltına alınan İlhan Atakan E., Recep E. Ve Yunus Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken olayı daha önceki husumetleri yüzünden gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Son dakika haberi: Şarkıcı Bulut Duman'a saldıranlar bakın kim çıktı!

HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU VARDI

Öte yandan iki albümü olan hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Şarkıcı Bulut Duman'a saldıranlar bakın kim çıktı!

BULUT DUMAN'IN UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIMIŞTI

Şarkıcı Bulut Duman'ın uğradığı silahlı saldırı sonrası görüntüleri cep telefonlarına yansıdı | Video

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Son dakika haberi: Şarkıcı Bulut Duman'a saldıranlar bakın kim çıktı!
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