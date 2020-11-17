Son dakika haberi: Şarkıcı Bulut Duman'a saldıranlar bakın kim çıktı!

Şarkıcı Bulut Duman, 16 Kasım günü Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde ikamet ettiği rezidanstan çıkarken, İlhan Atakan E., Recep E. Ve Yunus Ç. isimli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine lüks bir araçla geldiği ve rezidans önünde bir süre beklediği belirlenen zanlılar, Duman'a 15 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.



