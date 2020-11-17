Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocukla ilgili flaş gelişme!

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Son dakika haberleri: 'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocukla ilgili flaş gelişme!

'da tüm Türkiye'nin içini sızlatan küçük çocuğa atılan dayak görüntülerinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberlerine göre, Şanlıurfa Valiliği, esnaf olan 'nın, iş yerinden sürekli su içmesine sinirlenip tekme tokat dövdükten sonra kaldırıp yere attığı çocuğa her türlü maddi ve manevi sosyal desteğin sağlanacağını ifade etti. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki görmüş ve polis ekipleri hemen harekete geçerecek esnaf Mahmut Arıcı'yı gözaltına alıp cezaevine gönderdi. İşte o görüntülerin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:19 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:42 ABONE OL
Son dakika haberlleri: Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocukla ilgili flaş gelişme!

SON DAKİKA HABERİ: ŞanHaleplibahçe Mahallesinde cumartesi günü meydana gelen olayda, esnaf , iş yerine gelerek sürekli su içmek için girip çıkan 10 yaşlarındaki çocuğa sinirlendi. Dışarı çıkan Mahmut Arıcı, arkadaşı ile iş yerinden ayrılan 10 yaşındaki çocuğu yakaladı ve dövmeye başladı. Arıcı, tekme tokat dövdüğü küçük çocuğu daha sonra kaldırıp yere çarptı.

Son dakika haberlleri: Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocukla ilgili flaş gelişme!

Güvenlik kameralarına yansıyan küçük çocuğa yönelik şiddet, sosyal medyada da büyük tepkiye yol açtı. Yoğun tepkilerin ardından harekete geçen polis ekipleri, 'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasında çocuğun iş yerine sürekli girip çıktığını ve bu duruma öfkelendiğini anlatan Arıcı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda da bir anlık öfkesiyle hareket ederek çocuğa şiddet uyguladığını ve pişman olduğunu ifade eden Arıcı, nöbetçi hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü... Çocuğa şiddet kamerada | Video

Son dakika haberlleri: Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocukla ilgili flaş gelişme!

SON DAKİKA - VALİLİK: HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

Valiliği, şiddet mağduru çocuk ve ailesine destek sağlanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şiddet uygulayan esnafın tutuklandığı, çocuk ve ailesi ile irtibat kurulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz Eyyübiye ilçesinde 14 Kasım 2020 günü meydana gelen küçük bir çocuğumuzun darp edildiği, vicdanları yaralayan olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine; görüntüleri inceleyen güvenlik güçlerimiz tarafından kimliği tespit edilen M.A adlı şahıs olayın yaşandığı gün gözaltına alınmış olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca, yaşanan üzücü olaya maruz kalan evladımız ve ailesiyle irtibata geçilmiş olup, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğumuza ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi sosyal destek sağlanacaktır."

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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocukla ilgili flaş gelişme!
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