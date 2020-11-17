Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocukla ilgili flaş gelişme!

SON DAKİKA - VALİLİK: HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

Şanlıurfa Valiliği, şiddet mağduru çocuk ve ailesine destek sağlanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şiddet uygulayan esnafın tutuklandığı, çocuk ve ailesi ile irtibat kurulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz Eyyübiye ilçesinde 14 Kasım 2020 günü meydana gelen küçük bir çocuğumuzun darp edildiği, vicdanları yaralayan olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine; görüntüleri inceleyen güvenlik güçlerimiz tarafından kimliği tespit edilen M.A adlı şahıs olayın yaşandığı gün gözaltına alınmış olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca, yaşanan üzücü olaya maruz kalan evladımız ve ailesiyle irtibata geçilmiş olup, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğumuza ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi sosyal destek sağlanacaktır."