Son dakika: Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sözleri sonrası satışlar 1 günde 10 katına çıktı!

"ŞU ANDA EBEGÜMECİ VE ADAÇAYI ALMAYA GELDİM"

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tariflerini daha önce de kullandığını söyleyen 62 yaşındaki Mehmet Bulutçu, "Tarifi sayesinde, 10 gün demişti ben 5 gün kullandım basur diye bir şey kalmadı. Bu formüle de inanıyorum çünkü antiseptik şeyler bunlar. Ben inanıyorum halkımız bunu kullanırsa kesinlikle çare olacağına inanıyorum. Şu anda ebegümeci ve adaçayı almaya geldim. Kullanacağım. Birçok rahatsızlığım Saraçoğlu sayesinde geçti. Allah bin kat razı olsun ondan. Bunu da kullanmaya başlayacağım hemen" diye konuştu.