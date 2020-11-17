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| Yoldan geçenler şaşkına uğradı! Herkesin gözü önünde atı böyle kırbaçladı

haberi: ’da, arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti. At yönünü aldıktan sonra işkence yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı. Görüntüler mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:26 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:32 ABONE OL
SON DAKİKA | Yoldan geçenler şaşkına uğradı! Herkesin gözü önünde atı böyle kırbaçladı

haberi: 'da, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde, meydana geldi.

SON DAKİKA | Yoldan geçenler şaşkına uğradı! Herkesin gözü önünde atı böyle kırbaçladı

ELİNDEKİ KIRBAÇLA ATA EZİYET ETTİ

Edinilen bilgiye göre, arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti. Olay anı, o sırada cadde evi olan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SON DAKİKA | Yoldan geçenler şaşkına uğradı! Herkesin gözü önünde atı böyle kırbaçladı

Görüntülerde, şahsın elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor. At yönünü aldıktan sonra işkence yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı.

SON DAKİKA | Yoldan geçenler şaşkına uğradı! Herkesin gözü önünde atı böyle kırbaçladı

Görüntüler mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı

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SON DAKİKA | Yoldan geçenler şaşkına uğradı! Herkesin gözü önünde atı böyle kırbaçladı
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