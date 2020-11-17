SON DAKİKA | Yoldan geçenler şaşkına uğradı! Herkesin gözü önünde atı böyle kırbaçladı

ELİNDEKİ KIRBAÇLA ATA EZİYET ETTİ

Edinilen bilgiye göre, arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti. Olay anı, o sırada cadde evi olan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.