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Son gelişmeler... İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Bilindiği üzere 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı düzenlemesinin üç aylık sürecinin sona ermesi beklenirken sürenin uzatıldığı resmi gazetede yer alınan kararla beraber duyurulmuştu. Çalışan ve işverenler şimdilerde yaşanan bu gelişmeyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Kısıtlamaya dair tüm gelişmelere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Peki, İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:07 Son Güncelleme: 17.11.2020 17:08 ABONE OL
Son gelişmeler... İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Çalışan ve işveren haklarını korumak amacıyla pandemi sürecinde uygulamaya konan geçici düzenlemelerden biri de işçi çıkarma yasağı olmuştu. Şimdilerde vatandaşlar kısıtlamanın sona ereceği o tarihi merak ediyor. İlk olarak 17 Temmuz tarihinde kalkması öngörülen yasa ardından resmi gazetede yayınlanan kararla beraber uzatılmıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgınının hem işveren hem de çalışanların ekonomisindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla geçici yasa olarak uygulanan işçi çıkarma yasağı ile ilgili gelen son dakika haberine göre; kısıtlamanın yeniden uzatıldığı bildirilmişti.

Son gelişmeler... İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

İşveren ve işçilerin salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmeleri adına uygulanan 17 Kasım tarihinden itibaren alınan kararla bir süre daha uzatıldı.

Yapılan açıklamada; İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldığı ifade edildi...

Son gelişmeler... İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin,

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."

değerlendirmesinde bulundu.

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.

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Son gelişmeler... İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
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