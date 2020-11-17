Son gelişmeler... İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Çalışan ve işveren haklarını korumak amacıyla pandemi sürecinde uygulamaya konan geçici düzenlemelerden biri de işçi çıkarma yasağı olmuştu. Şimdilerde vatandaşlar kısıtlamanın sona ereceği o tarihi merak ediyor. İlk olarak 17 Temmuz tarihinde kalkması öngörülen yasa ardından resmi gazetede yayınlanan kararla beraber uzatılmıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar…
Koronavirüs salgınının hem işveren hem de çalışanların ekonomisindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla geçici yasa olarak uygulanan işçi çıkarma yasağı ile ilgili gelen son dakika haberine göre; kısıtlamanın yeniden uzatıldığı bildirilmişti.
İşveren ve işçilerin salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmeleri adına uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Kasım tarihinden itibaren alınan kararla bir süre daha uzatıldı.
Yapılan açıklamada; İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldığı ifade edildi...
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin,
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.