Son gelişmeler... İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Çalışan ve işveren haklarını korumak amacıyla pandemi sürecinde uygulamaya konan geçici düzenlemelerden biri de işçi çıkarma yasağı olmuştu. Şimdilerde vatandaşlar kısıtlamanın sona ereceği o tarihi merak ediyor. İlk olarak 17 Temmuz tarihinde kalkması öngörülen yasa ardından resmi gazetede yayınlanan kararla beraber uzatılmıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgınının hem işveren hem de çalışanların ekonomisindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla geçici yasa olarak uygulanan işçi çıkarma yasağı ile ilgili gelen son dakika haberine göre; kısıtlamanın yeniden uzatıldığı bildirilmişti.