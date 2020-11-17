Stajyer olarak girdiği iş hayatında patron koltuğuna oturdu: Sektörün ablası oldu!

Sürekli kadın cinayetleri ile gündemde olmak yerine bu defa örnek bir yaşam hikayesini sizlerle buluşturuyoruz. Vanlı olan iş insanı ve TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, kadınların yazgısını değiştirerek örnek kadın olma yolunda büyük başarılar elde etti. Bir şirkette stajla iş hayatına giren Gülle, şimdilerde kendi işinin patronu ve birçok kadının ise örnek aldığı bir isim. İş hayatına atıldığı ilk günlerde dikkate alınmadığını hatta birçok kesim tarafından "Biz kadınlarla çalışmayız" şeklinde durumlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Gülle, şimdilerde ise "Sektörün ablası" olduğunu söyledi.

Her gün farklı şehirlerin farklı noktalarında kadınların öldürüldüğü, saldırıya uğradığı ya da şiddet gördüğünü yazar dururuz. Son yıllarda sıklıkla gündemde olan kadınların canice öldürülmesi, sokak ortasında saldırıya uğraması gibi olaylar bitmezken, diğer taraftan kendini bilen kadınların örnek hikayeleri ise gururlandırıyor. Sürekli kadın cinayetleri ile gündemde olmak yerine bu defa örnek bir yaşam hikayesini sizlerle buluşturuyoruz. Vanlı olan iş insanı ve TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, kadınların yazgısını değiştirerek örnek kadın olma yolunda büyük başarılar elde etti. Bir şirkette stajla iş hayatına giren Gülle, şimdilerde kendi işinin patronu ve birçok kadının ise örnek aldığı bir isim.

STAJLA BAŞLAYAN PATRONLUK SERÜVENİ

Vanlı olan iş insanı ve TOBB Van TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, 2007 yılında bir şirkette stajyerken sonraki süreçte kendi işinin patronu olma sürecini SABAH Gazetesine anlattı. Stajyerlik serüveninin ardından kendisine ait taşıma işi şirketi kuran Gülle, iş hayatına atıldığı günlerinde yaşadıklarını anlattı. Girişimciliğe başlarken de sonrasında da ailesinin büyük desteğini gördüğünü ifade eden Gülle, "Muhasebe bölümü mezunuyum. Okula gittiğim dönemde staj yapmam gerekti. Stajdan sonra iki yıl kadar bir şirkette çalıştım. 2007 yılında ise kendi şirketimi kurma kararı aldım. En büyük destekçim de babam ve ailem oldu. Yönetim kurulu başkanı olduğum Özyıldızlar şirketiyle hizmet alımı yapıyoruz. Nakliye, taşıt kiralama, personel taşımacılığı, temizlik işleri tüm bu alanlarda faaliyet gösteriyoruz." dedi.

"BİZ KADINLA ÇALIŞMAYIZ"

Kendi ailesinin ilk girişimcisi olduğunu ifade eden Gülle, "Şimdi aile şirketimiz var. Ağabeyimle birlikte aile şirketimizin başındayız. Doğu'da bir kadın olarak şirket kurmak zor. İlk başladığım zamanlarda çok yadırgandım. Benimle çalışmak istemeyenlerin sayısı o kadar fazlaydı ki. Özellikle yaşıma işi yaptığım köylerde köylüler beni çok fazla yadırgamıştı. Şoförlerden 'Biz kadın patronla çalışmayız' diye tepkiler aldım. Ama sonra zamanla çok şey değişti. Ve insanların bana karşı olan tavırları değişmeye başladı. Önceleri 'Biz kadınla çalışmayız' diyenler şimdi 'Biz abla olmadan çalışmayız' diyor. Uzun bir aranın ardından meslek hayatımda sektörün ablası olmayı başardım. Yaşadığım sorunlar sadece bana özgü değil. Benim gibi birçok kadın finansman alanında sorunlar yaşıyor. Ben de bu zorlukları yaşayarak geldim. Kurulda da kadınların yaşadığı zorlukları hafifletmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"7 KİŞİDEN BUGÜNLERE GELDİK"

Gülle, saha sonra iş hayatı ile birlikte Van Ticaret ve Sanayi Odasında Kadın Kurulu Başkanı seçilmesinin ardından kadın alanında yaptıkları çalışmaları anlattı. Gülle, kadın kurulu olarak 6-7 kişi ile başladıklarını kaydederek, bugün kurulda 56 kadın olduklarını belirtti. Gülle, "Bu kadınların 5'i öğretim üyesi, gerisi girişimci. Benim şirketi kurduğum yıllarda bu rakam 7'ydi. Bu da gelişmeyi gösteriyor. Kurulda da birçok çalışma yapıyoruz. Tarım konusunda bilgilendirme seminerleri yaptık. KOSGEB, İş Kur gibi kurumlarla finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleri yaptık. Ayrıca, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'yla (DAKA) yeni yatırım alanlarıyla ilgili bilgilendirme toplantıları yaptık. 'Madem tekstil gibi bir sektörde Van'a bir fırsat penceresi açılıyor, bunu kadınlar için avantaja çevirelim' diye düşündük. Tekstilkent içinde bir kadın tekstil atölyesi kuracağız. Tekstilkent'in ikinci etabında açılacak. Bu kapsamda DAKA da bizimle birlikte projeyi yürütecek, destek verecek." açıklamasında bulundu.

Gülle sonra olarak kadınlara mesaj vererek, kadınları iş hayatında görmek istediğini ve cesur olmaları gerektiğini vurguladı.