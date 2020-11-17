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sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Online ve bilet sorgula ekranı

Şans oyunu severler büyük bir heyecanla sonuçları için geri sayıma başladı. Haftanın üç günü oynanan şans oyununda kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda MPİ ile açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 12 milyonluk dev ikramiye kimseye çıkmadı sonraki çekilişe devretti. Sisal Şans ve İdaresi (MPİ) ortaklığında tamamen yenilenerek düzenlenen çekilişte ikramiye tutarı 12 Milyon TL’yi aşınca bu haftaki çekilişe ilgi arttı. Peki açıklandı mı? 17 Kasım Milli Piyango Online ve bilet sorgula ekranı

Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:03 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

ile gerçekleşen sonuçları ile kazandıran numaralar bu akşam sahiplerini buluyor. Özellikle 12 milyon TL'yi geçen tutarı şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat niteliğinde olmaktadır. Bayilerden oynanıldığı gibi artık online olarak da oynanabilen çekiliş sonuçları haftanın üç günü şans oyunu tutkunlarına heyecan yaşatmaya devam ediyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar için açıklandı mı? 17 Kasım Milli Piyango Online ve bilet sorgula ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları için kuponlarını dolduran vatandaşlar sorgulamalarına başladı. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak. Haberimizde, 17 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 KASIM 2020

sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alan link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

15 Kasım Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı. 15 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar; 2-7-14-21-25-42 oldu. Süper Loto'da 12 milyon 500 bin 349 TL.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz

https://www.sabah.com.tr/super-loto-sonuclari

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı
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