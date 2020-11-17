Milli Piyango ile gerçekleşen Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar bu akşam sahiplerini buluyor. Özellikle 12 milyon TL'yi geçen büyük ikramiye tutarı şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat niteliğinde olmaktadır. Bayilerden oynanıldığı gibi artık online olarak da oynanabilen çekiliş sonuçları haftanın üç günü şans oyunu tutkunlarına heyecan yaşatmaya devam ediyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar için Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları için kuponlarını dolduran vatandaşlar sorgulamalarına başladı. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak. Haberimizde, 17 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.