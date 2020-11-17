Milli Piyango ile gerçekleşen Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar bu akşam sahiplerini buluyor. Özellikle 12 milyon TL'yi geçen büyük ikramiye tutarı şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat niteliğinde olmaktadır. Bayilerden oynanıldığı gibi artık online olarak da oynanabilen çekiliş sonuçları haftanın üç günü şans oyunu tutkunlarına heyecan yaşatmaya devam ediyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar için Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgula ekranı
Süper Loto sonuçları için kuponlarını dolduran vatandaşlar sorgulamalarına başladı. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak. Haberimizde, 17 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.
Süper Loto sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alan link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
15 Kasım Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı. 15 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar; 2-7-14-21-25-42 oldu. Süper Loto'da büyük ikramiye 12 milyon 500 bin 349 TL.
Süper Loto çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
Süper Loto sonuçları için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz
https://www.sabah.com.tr/super-loto-sonuclari