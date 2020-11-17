Suya kapılarak şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak Silopi'de Irak sınır hattında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit teğmenin naaşı cenaze namazı için Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Şehidin cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile şehidin babası Mehmet, Annesi Hatice, eşi Tuğba Sarı Sönmez ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.

KOCASINI ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Cami avlusuna getirilen şehidin tabutuna sarılan aile fertleri uzun süre gözyaşı döktü. İki ay önce evlenen Şehit Burhan Sönmez'in eşi Tuğba Sarı Sönmez, kocasının tabutuna sarılarak "Sen benim ağlamamı istemezdin. Bende ağlamayacağım" dedi. Kocasının fotoğrafını öpen şehit eşi, kocasını son yolculuğuna ekser selamı durarak uğurladı. Oğlunun tabutuna sarılan anne Hatice Sönmez ise güçlükle ayakta durabildi. Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven'in kaldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez Kartal Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.