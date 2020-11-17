Tarihi kentin sorunlarına kalıcı çözüm arayışı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında, merkez Artuklu ilçesinin içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Artuklu ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla alternatif çözüm yollarının ele alındı. MARSU teknik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde su rezervi bakımında zengin olduğu belirlenen noktalarda sondaj çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Demirtaş, "En büyük hedefimiz kentin içme suyu problemini bitirmek." dedi.

Mardin'in içme suyu sorunu ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisinde bulunduklarını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken bir yandan da ilimizin su problemini ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Artuklu ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyazsu içme suyu ishale hattına alternatif çözüm yolları üzerinde çalışıyoruz. Artuklu ilçemizin su problemi çözülürse tüm ilimizin su problemi çözülür. Yaşanan su sorunu nedeniyle damlarda su depoları bulundurulması tarihi kentimize yakışmıyor bu kirliliği sonlandırmak için su problemini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Artuklu'da susuz bir yer kalmayacak."

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Demirtaş'ın içme suyu bakımında zengin olan rezervlerin bulunması için çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Mardin Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (MARSU) Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ve MARSU yetkilileri katıldı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.