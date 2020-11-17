‘Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimizin’

Türkiye'de dün test yapılan 151 bin 516 kişiden 3 bin 316'sına Kovid- 19 tanısı konulurken, 94 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610 oldu. 2 bin 712 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8'e geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin" uyarısında bulundu. ANKARA