Tedbirsiz 368 kişiye ceza

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak gerçekleştirilen denetimler daha da geniş kapsamlı olarak devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli'nde Pazartesi günü yapılan uygulamalarca bin 541 iş yeri denetlenirken, 23 bin 100 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde, karantina ihlali yapan 35 kişiye, maske takma kuralına uyulmayan 225 kişi ve 2 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 1 kişi ve 10 işyerine, ayrıca Koronavirüs tedbirlerine uymayan 28 işyeri ile açık alanda yasaklanan yerlerde sigara içen 67 kişiye olmak üzere, toplam 368 idari para cezası kesildi.

Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bunun dışında salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yolcu taşımacılığı yapan belediye ve halk otobüslerinin yanı sıra şehirlerarası yolcu otobüsleri kontrol edildi.