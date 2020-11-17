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Terör örgütüne kış darbesi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timlerinin katılımı ile “Sözde Ömeryan” kırsalında yapılan operasyonda, teröristlere ait sığınakta muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:03 ABONE OL
Terör örgütüne kış darbesi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Yıldırım-8 operasyonları" kapsamında 'Sözde Ömeryan' kırsalında Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Özel Birlik Operasyonu icra edildi.

Operasyonda kapak kısmı taşlarla gizlenmiş sığınak tespit edildi. Yapılan aramada örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

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Terör örgütüne kış darbesi
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