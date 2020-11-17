Tunceli’de meydana gelen yangında 2 katlı kafe küle döndü

Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Ovacık yolu üzerinde bulunan Öykü isimli kafede sabaha karşı meydana geldi.

Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyerek kafeyi saran yangına, Tunceli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve asker tarafından da müdahalede bulunuldu.

Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken büyük bölümü ahşap olan 2 katlı kafe küle döndü.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da yangına müdahale çalışmalarını takip etti.