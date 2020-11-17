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Ümraniye Kaymakamlığı’ndan açıklaması

Ümraniye'de terminalinde Z.Y. isimli şahsın otobüse kaskla binerek paniği yaşanmasına neden olduğu olayla ilgili Ümraniye Kaymakamlığı açıklama yaptı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Z.Y.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı kaydedildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 17.11.2020 23:29 Son Güncelleme: 17.11.2020 23:47 ABONE OL
Ümraniye Kaymakamlığı’ndan canlı bomba açıklaması

Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde dün akşam 20.00 sıralarında bomba paniği yaşandı. Alibeyköy'den Afyon'a gitmek için kafasındaki motosiklet kaskıyla şehirlerarası otobüse binen Z.Y., otobüsteki yolcuların dikkatini çekti ve ondan şüphelenen yolcular durumu polis ekiplerine bildirdi.

BOMBA İMHA EKİBİ İSTEDİLER

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kaskının içinden sarkan kabloları fark etti. Şüpheli polis ekiplerine kendisine birilerinin kaskı taktığını söylemesi üzerine ekipler otobüsteki yolcuları tahliye ederek olay yerine bomba imha ekibi istedi.

'AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL'


Polisler, şüphelinin ellerin kelepçeleyerek hareket kabiliyetini kısıtladı. Bomba imha ekipleri, şüphelinin kaskını, içindeki kabloları ve bez parçalarını büyük bir titizlikle çıkarttı. Ekipler şüphelinin yakınlarına ulaştı ve kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Üzeri aranan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA


Olayla ilgili Ümraniye Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında, Alo 155 hattına yapılan bir ihbarda; ilçemiz Şerifali Mahallesindeki terminalde bulunan otobüsteki yolculardan birinin canlı bomba olabileceği bildirilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan araştırmada; ihbar edilen şahsın Afyonkarahisar -1980 doğumlu (Z.Y.) olduğu tespit edilmiştir. Şahısla yapılan görüşmede bilincinin yerinde olmadığı, kaskı neden taktığına dair açıklama yapamadığı, ailesinden alınan bilgilere göre şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır. Herhangi bir suç kaydı tespit edilemeyen şahsın, memleketine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Ümraniye Kaymakamlığı’ndan canlı bomba açıklaması
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