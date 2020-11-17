Uyuşturucu kullanıp direksiyona geçmesi pahalıya patladı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 55 adet sentetik ecza, 1.40 gram metamfetamin, 29.42 gram esrar ve 1.24 gram bonzai maddeleri ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şahıs hakkında işlem yapılırken 1 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanımının ardından araç kullanan 1 şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu ve 6 bin 333 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan şahıs hakkında trafiği tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.