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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:23 ABONE OL
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlediği belirlenen 10 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 47,181 gram kubar esrar, 55 gram kenevir bitkisi tohumu, 628 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca,10 fişek, 3 cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi. Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, "uyuşturucu imal ve ticaretini yapma" suçundan 5 kişiyi tutukladı.

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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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